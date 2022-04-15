بيرنلي يعلن إقالة مدربه بعد مسيرة 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي اليوم الجمعة إقالة شين ديتش من تدريب الفريق الأول بالنادي، خاصة وأن الفريق يصارع الهبوط هذا الموسم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هذا القرار يأتي والفريق يحتل المركز الثامن عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق أربعة نقاط عن منطقة الأمان، علما بأن الفريق فاز في أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم.

وذكر بيان للنادي :"يمكن لنادي بيرنلي لكرة القدم ان يؤكد أنه أنهى ارتباطه مع المدير الفني شين ديتش، والمدرب المساعد إيان وان، ومدرب الفريق الأول ستيف ستونز ومدرب حراس المرمى بيلي ميركير".

يذكر أن ديتش /50 عاما/ الذي كان من المفترض أن ينتهي تعاقده في سبتمبر 2025، هو أكثر مدرب تولى تدريب فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تولى تدريب بيرنلي في تشرين أكتوبر 2012.

وخلال فترة توليه المسؤولية صعد بالفريق مرتين للدوري الممتاز كما استطاع الفريق اللعب على مستوى أوروبا في 2018 رغم أن ميزانيته محدودة. ولكن بيرنلي قبع في المراكز الثلاثة الأخيرة تقريبا طوال الموسم، كما أن الخسارة الأخيرة أمام نوريتش صفر / 2 كانت بمثابة تراجعا كبيرا للفريق في معركته نحو البقاء.

وقال آلان باس رئيس النادي:"في البداية نود أن نسجل شكرنا العميق لشين وجهازه للإنجازات التي حققوها مع النادي في السنوات العشر الماضية".

وأضاف: " ولكن نتائج الموسم الحالي كانت مخيبة للآمال وبينما كان هذا القرار صعب للغاية، مع تبقي ثماني مباريات حاسمة في الموسم، شعرنا أن هناك حاجة لإجراء تغيير لمنح الفريق أفضل فرصة ممكنة للبقاء في الدوري الممتاز".

وأكد: " عملية استبدال شين بدأت والمزيد من التفاصيل سنعلنها للمشجعين في أقرب وقت ممكن".

ويحل بيرنلي ضيفا على ويستهام يوم الأحد المقبل.

وأضاف باس في البيان أن قائد الفريق بن مي /32 عاما/ سيكون جزءا من الجهاز التدريبي في رحلة الفريق إلى ويستهام.

وقال باس: " طلبنا من مايك جاكسون مدرب فريق تحت 23 عاما، وباول جينكنز مدير الأكاديمية، وكونور كينج مدرب حراس المرمى في فريق تحت 23 عاما، وقائد الفريق بن مي قيادة الفريق في مباراة الأحد أمام ويستهام".