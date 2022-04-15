الامارات | أول تحدي "سبارتن ليلي" من نوعه ينطلق في دبي.. تعرف إلى موعده

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تحدي "سبارتن ليلي" من نوعه ينطلق في دبي.. تعرف إلى موعده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة الثامنة من مساء غد السبت منافسات تحدي سبارتن ناس الليلي الذي يعد أول تحدي سبارتن ليلي من نوعه على الإطلاق وتنطلق منافساتها في المضمار الذي تم تخصيصه لهذا الحدث الذي يعد من أهم إضافات النسخة التاسعة من "دورة ند الشبا الرياضية" الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتضم ثمانية ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

ويشارك أكثر من 1300 متنافس في تحدي سبارتن ناس الليلي الذي يقام في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس المشاركون لتخطي 20 محطة من العوائق (الأوبستكل) تتوزع على مسافة 5 كيلومترات، وذلك ضمن أربع فئات هي الفئة المحترفين والفئة المفتوحة وفئة الهوريكان والفئات العمرية، ويتأهل الفائزون من المشاركين في فئة المحترفين للمشاركة في تحدي سبارتن الدولي بعد تجميعهم نقاط تؤهلهم للمشاركة في التحدي العالمي، وفي فئة هوريكان التي تختبر قوة تحمل المشاركين، ويتم فيها تخطي كافة الحواجز ضمن فريق واحد ويكون لمدة 4 ساعات وعلى كل أفراد الفريق أن يتخطوا كل الحواجز في الوقت ذاته وأن ينتهوا جميعاً في نفس الوقت، وتتاح المشاركة في الفئة المفتوحة لجميع الأعمار من مختلف المستويات البدنية، وفي فئة المجموعات العمرية يتم تصنيف المشاركين فيها ضمن 11 فئة عمرية هي 14 إلى 17، و18 إلى 24، و25 إلى 29، و30 إلى 34، و35 إلى 39، و40 إلى 44، و45 إلى 44، و45 إلى 49، و50 إلى 54، و55 إلى 59 و60 فما فوق.

وتنطلق منافسات فئة المحترفين في الساعة الثامنة من مساء السبت، على أن تنطلق منافسات فئة المجموعات العمرية رجال في الساعة 8:15 مساءً، وتنطلق الفئات العمرية نساء في الساعة 8:30 مساءً، وتنطلق الفئة المفتوحة في الساعة 9 مساءً، على أن ينطلق المشاركون في فئة الهوريكان في الساعة 10:30 مساء.



سباق الجري يحول ميدان إلى مضمار سعادة

تحول مضمار ميدان مضمار للفرح والسعادة وضمت قائمة المشاركين رياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات وحضر السباق الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة مدية بنت حشر بن مانع آل مكتوم، سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئي اللجة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وممثلي المؤسسات والشركات الراعية للدورة وهي بلدية دبي، وسوق دبي الحرة، وهيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، شركة نخيل، شركة الطاير للسيارات، شركة دبي للمرطبات، مركز تداوي الطبي، شركة تكنوتري، وتكاتف.

وشهد سباق الجري مشاركة أكثر من 2500 عداء تقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في "حكومة عجمان"، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والكابتن أحمد المهيري من طيران الإمارات الذي عبر عن سعادته بالمشاركة وشكر اللجنة المنظمة على تنظيم هذا الحدث الرائع، وأكد أهمية الرياضة لحياة الفرد بشكل عام، وأنه يحرص على أن يكون يشارك في هذه الدورة حيث أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك في سباق الجري بدورة ند الشبا التي تمثل فخر له ولشباب الوطن.



سيطرة مغربية على سباق الجري 10 كيلومترات

توج سعادة سعيد حارب وممثلي المؤسسات والشركات الراعية الفائزين في سباقي الجري والدراجات الهوائية بمختلف الفئات، وسيطر العدائين المغاربة على المراكز الأولى في سباق الجري للفئة المفتوحة رجال لمسافة 10 كيلومترات، حيث توج هشام أمغار بالمركز الأول بعد إنهائه السباق بزمن 27:21 دقيقة، تلاه سمير جوهر في المركز الثاني بزمن 27:30 دقيقة، وحل أنور الغوز في المركز الثالث بزمن 27:35 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة سيدات 10 كيلومترات فازت الأسترالية تشولي أوريل بالمركز الأول بزمن 33:02 دقيقة، تلتها البلجيكية ليزبيث فيهايدن في المركز الثاني 35:45 دقيقة، وحلت الإثيوبية فانوس تيكل أسميلاش في المركز الثالث بزمن 36:06 دقيقة.

وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال توج صالح عيسى علي الحمادي بالمركز الأول بزمن 33:04 دقيقة، تلاه شامس راشد الشامسي في المركز الثاني بزمن 36:20 دقيقة، وحل سالم عبدالله الهاشمي في المركز الثالث بزمن 36:26 دقيقة، وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات فازت موزة الغفلي بالمركز الأول بزمن 45:39 دقيقة، تلتها حصة الجسمي في المركز الثاني بزمن 46:00 دقيقة، وحلت سارة في المركز الثالث بزمن 47:44 دقيقة،

وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز الكيني دينيس نيكودي بالمركز الأول بزمن 14:59 دقيقة، تلاه الكيني بأول نجوجيموتوري في المركز الثاني بزمن 15:20 دقيقة، وحل الجزائري سمير بومسلات في المركز الثالث بزمن 15:41 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة سيدات لمسافة 5 كيلومترات فازت البرتغالية إيميليا مانجيليان بالمركز الأول بزمن 19:02 دقيقة، تلتها البريطانية جاسمين بيتمان في المركز الثاني بزمن 20:49 دقيقة، وحلت المغربية ليندا لحلح في المركز الثالث بزمن 20:49 دقيقة.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز هزاع خالد عبيد بالمركز الأول بزمن 16:15 دقيقة، تلاه أيوب عبيد سعيد في المركز الثاني بزمن 17:11 دقيقة، وحل أحمد علي سالم الظاهري في المركز الثالث بزمن 17:30 دقيقة، وفي فئة المواطنات لمسافة 5 كيلومترات فازت مريم عبدالله الشامسي بالمركز الأول بزمن 22:25 دقيقة، تلتها نور بشير مصبح في المركز الثاني بزمن 22:56 دقيقة، وحلت مروة سلمان يوسف في المركز الثالث بزمن 25:14 دقيقة.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال لمسافة 5 كيلومترات فاز المغربي مبارك ريحان بالمركز الأول بزمن 17:09 دقيقة، تلاه المغربي محمد المرواني في المركز الثاني بزمن 18:05 دقيقة، وحل البريطاني مارك جوهانسون في المركز الثالث بزمن 18:15 دقيقة.

وفي فئة الشباب للأولاد لمسافة 4 كيلومترات فاز اليمني مكتوم أمين مثنى أحمد بالمركز الأول بزمن 0:15:03 دقيقة، تلاه الهندي أدهيل جيمي في المركز الثاني بزمن 0:15:23، وحل الإماراتي ناصر سبيل عبدالله إسماعيل في المركز الثالث بزمن 0:16:14 دقيقة، وفي فئة الناشئين للأولاد لمسافة 4 كيلومترات، فاز الفرنسي ميجول دي شازوكس بالمركز الأول بزمن 0:16:45 دقيقة، تلاه البريطاني ديكستر بوتون في المركز الثاني بزمن 0:17:34 دقيقة، وحل الإماراتي سيف نصير سيف في المركز الثالث بزمن 0:18:21 دقيقة.

وفي فئة الشابات للفتيات لمسافة 4 كيلومترات فازت البريطانية جولييت برايس ليال بالمركز الأول بزمن 0:17:36 دقيقة، تلتها الإماراتية مريم علي كريم بزمن 0:28:48 دقيقة، وحلت البحرينية مهرة عبداللطيف في المركز الثالث بزمن 0:15:30 دقيقة، وفي فئة الناشئات فتيات لمسافة 4 كيلومترات فازت التنزانية أميرة عبدالعليم حفيظ بالمركز الأول بزمن 0:18:05 دقيقة، تلتها أختها علياء عبدالعليم حفيظ في المركز الثاني بزمن 0:18:41 دقيقة، وحلت الإماراتية شوق عبدالعزيز البلوشي في المركز الثالث بزمن 0:19:27 دقيقة.



غاريدو وكامبا بطلا "محترفي البادل"

توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس الثنائي خافير غاريدو ولوكس كامبا بلقب فئة المحترفين في منافسات البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية عقب فوزهما في المباراة النهائية على راؤول ماركوس دوران و خافير غارسيا مورا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3، في لقاء جاء سريعا فرض خلاله غاريدو وكامبا سيطرتهما الواضحة على مجرياته.

وحصل الثنائي يوري بوتيلو وبابلو ليخو على المركز الثالث بفوزهما في المباراة الترتيبية على الثنائي المكون من روبرتو رودريجيز وماكسيمليانو سانشيز بمجموعتين دون رد بواقع 7-6، و6-3.

في المقابل، تواصلت تصفيات منافسات السيدات فئة المستوى المتوسط التي أسفرت نتائجها عن فوز ناتالي عبدو وأليسا بلبس على سكينة خلود وماريانا ألفيردي 6-0 و6-0، وفازت فاطمة البلوشي وعليا الصافي على صوفيا غوفوروسا وأيمي لويسا 6-0 و6-0، وتغلبت مارتا غونزاليز وماريانا الفيردي على ايجيني درونيو وليانا ليستون 6-4 و6-2، وفازت غوادالوب دي سان و كريستينا دي باز على ماريا إبراهيم وأليزابيت ألا 6-0 و6-0، وتفوقت اليسيا لوبيز ومالينا دي ليون على خديجة ساني وحفصة ساني 6-0 و6-1، وفازت ليزا بلايك و تاتيانا كوتوليفا على مهسا حسين ودانا إسماعيل 6-0 و6-0 كما فازت نجلاء عيسى وسارة صوايا على مارتا أبرايز وماريانا ألفيردي 6-0 و6-0، وفيينا بيلين وتسيدال مامبي على هبة السعيد وآمنة الشامسي 6-0 و6-0.

بلدية دبي ثالث سلة الكراسي

فاز فريق بلدية دبي بالمركز الثالث في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة بعد تغلبه على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنتيجة 66-50 في المباراة التي أقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم.

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