شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. شيتوس يتزوج ابنة ثابت البطل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.
علاقة نسب جمعت بين وائل رياض شيتوس لاعب الأهلى السابق، والراحل ثابت البطل نجم النادى الأهلى الأسبق ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، حيث تزوج شيتوس من لينا ابنة ثابت البطل.
انضم وائل رياض لصفوف ناشئى الأحمر فى موسم 98 /1999، وتم قيده بالفريق الأول فى موسم 2003 / 2004، وكانت مشاركته الأولى مع الفريق الأول أمام فريق سكة حديد سوهاج فى مسابقة الدورى الممتاز موسم 2000 / 2001، والتى انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية.
وتمتع صاحب الـ166 سم بالتسديدات والتمريرات القاتلة والتحركات والمهارات الفردية ، وبرز نجم شيتوس فى بطولة كأس العالم للشباب والتى استضافتها الأرجنتين فى 2001 وحقق خلالها الميدالية البرونزية، ومن بعدها البطولة الفرانكوفونية تحت القيادة الفنية لشوقى غريب.
كما تسببت الإصابات المتتالية لشيتوس فى إبعاده عن الأهلي ليلعب بعدها لأندية حرس الحدود والاتصالات والجونة بعد الرحيل عن الأهلى ليتجه للعمل الإعلامى ثم التدريب، حيث عمل مدربا لمنتخب مصر الأوليمبي وحصل معهم على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر خلال نوفمبر 2019 ، والتأهل لاوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو 2021.