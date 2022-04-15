شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. شيتوس يتزوج ابنة ثابت البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها إلى بناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

علاقة نسب جمعت بين وائل رياض شيتوس لاعب الأهلى السابق، والراحل ثابت البطل نجم النادى الأهلى الأسبق ومدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، حيث تزوج شيتوس من لينا ابنة ثابت البطل.