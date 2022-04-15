شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السبت.. الأهلى والرجاء المغربى متعادلان فى الأرقام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها العاشرة مساء غدا السبت على ملعب الأهلي we السلام.

وواجه الأهلى فريق الرجاء المغربى من قبل 3 مرات في القاهرة، قبل مواجهة السبت في دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

ويخشى الأهلى من نتائج الرجاء البيضاوي في مصر حيث، واجه أندية مصر في 7 مباريات بالقاهرة حيث حقق الفوز في مناسبتين وهزم في 3 مواجهات وتعادل في مرتين وسجل لاعبوه 8 أهداف في حين استقبلت شباكه مثلهم.

وتشهد قائمة الأهلي غياب 5 لاعبين عن آخر مواجهة جمعته مع الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي خلال شهر ديسمبر الماضي وهي المواجهة التي حسمها الأهلي بركلات الترجيح وتوج بلقب السوبر الإفريقي الثامن في تاريخه والثاني على التوالي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي نسخة 2020.

ويغيب عن الأهلي الثنائي بدر بانون للإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا وأكرم توفيق وعمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ومحمود كهربا بعد انتقاله إلى نادي هاتاي سبور التركي، ورامي ربيعة للإصابة.

جاءت قائمة الأهلي في السةبر الإفريقي ضد الرجاء مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق.

وسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف وحسام حسن.

وجاء تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي ضد الرجاء على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات.

خط الهجم: بيرسي تاو.