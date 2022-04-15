شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الضاربة تدعم فيوتشر أمام سيراميكا في مهمة الوصول للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق فيوتشر قوته الضاربة قبل اللقاء المرتقب مع سيراميكا والمقرر إقامته اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث استعاد فيوتشر خدمات ثلاثي الهجوم، أحمد رفعت وناصر ماهر وأحمد عاطف، بالإضافة إلى حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش، وذلك بعد غيابهم عن اللقاء الماضي للفريق في كأس مصر، والذي انتهى بوداع الكأس من الدور التمهيدي أمام منتخب السويس بركلات الجزاء.

وكان علي ماهر المدير الفني لفيوتشر قد أعلن عن قائمة فريقه والتي ضمت كل من:

حراس المرمى: محمود جنش، محمود حمدي.

الدفاع: سعد سمير، محمود مرعي، مروان صحراوي، جوناثان، محمود شعبان، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد فاروق، ناصر ماهر، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، محمد رضا، أشرف مجدي، عربي بدر.

خط الهجوم: أليو نداي، أحمد عاطف، صالح شحادة.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.