شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى محمد لاعبة المصارعة: بسمع عمرو دياب وبحب ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى محمد فوزى لاعبة المصارعة بالمشروع القومى للموهبة و البطل الأولمبى .



سلمى محمد فوزى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الطبخ

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة النجرسكو

من نجمك المفضل ؟

اسر ياسين

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب



لاعبة المصارعة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

كنت هصمم أكون لاعبة لأنى بجب الرياضة جدا

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

حسب الموقف و طريقة المعاكسة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ليلى علوى



اللاعبة سلمى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

رياضى

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هرفض طبعا