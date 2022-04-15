اخبار الرياضه

برة الملعب.. سلمى محمد لاعبة المصارعة: بسمع عمرو دياب وبحب ليلى علوى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى محمد لاعبة المصارعة: بسمع عمرو دياب وبحب ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى محمد فوزى لاعبة المصارعة بالمشروع القومى للموهبة و البطل الأولمبى .

سلمى محمد فوزى
سلمى محمد فوزى

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الطبخ 

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة النجرسكو 

 

من نجمك المفضل ؟

اسر ياسين 

 

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

 

لاعبة المصارعة
لاعبة المصارعة

 

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى  أيه ؟

كنت هصمم أكون لاعبة لأنى بجب الرياضة جدا

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

حسب الموقف و طريقة المعاكسة 

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟ 

ليلى علوى 

 

اللاعبة سلمى
اللاعبة سلمى

 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال 

 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية

رياضى 

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

هرفض طبعا 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا