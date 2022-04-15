شكرا لقرائتكم خبر عن 400 لاعبا فى بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج في استاد القاهرة والمقامة خلال الفترة من 15 إلى 18 إبريل الجاري بمشاركة 400 لاعبا ولاعبة.

قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للعموم، تشهد منافسات قوية كونه سيتم اختيار عناصر المنتخب عبرها للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة حيث سيتم الاستقرار على اختيار 18 لاعبا ولاعبة بواقع 11 لاعب و 7 لاعبات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج تعد بمثابة إعداد جيد قبل المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في تركيا في شهر مايو المقبلة وبطولة العالم في إيرلندا في شهر أكتوبر المقبل وبطولة التضامن الإسلامي التي تقام في تركيا في شهر أغسطس.

وتوقع أن تشهد بطولة الجمهورية للعموم للكيك بوكسينج منافسات قوية بين مختلف اللاعبين المشاركين من أجل الفوز بشرف نيل الانضمام إلى عناصر المنتخب وتمثيل مصر في المحافل الدولية والقارية.

وشدد صبيح على أن الاتحاد يواصل تنفيذ خطة انتشار اللعبة الآخذة في الارتفاع بشكل متزايد مع ارتفاع أعداد اللاعبين المنضمين لرياضة الكيك بوكسينج خلال الفترة الماضية الأمر الذي يصب في صالح اللعبة .