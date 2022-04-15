الامارات | محمد صلاح يعاني مشاكل كبيرة بسبب "تجديد عقده" مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعاني مشاكل كبيرة بسبب "تجديد عقده" مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الدولي المصري وهداف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأنه يعاني في الفترة الحالية بشدة جراء الحديث المستمر والجدل حول تجديد عقده مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال محمد صلاح في مقابلة مع شبكة "إسبن" الرياضية العالمية: "من الصعب الحفاظ على التركيز، بسبب التشتيت وكثرة الحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول"، مضيفاً: "الجميع يتحدث عن ملف تجديد عقدي مع ليفربول، ولكنني أعرف جيداً كيفية الحفاظ على تركيزي".

ويذكر، ينتهي عقد محمد صلاح مع ناديه ليفربول في يونيو 2023، إلا أنه لم يتوصل "الفرعون" حتى الآن إلى اتفاق جديد لتجديد العقد.

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