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الامارات | محمد صلاح يعاني مشاكل كبيرة بسبب "تجديد عقده" مع ليفربول

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الدولي المصري وهداف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بأنه يعاني في الفترة الحالية بشدة جراء الحديث المستمر والجدل حول تجديد عقده مع "الريدز" في الممتاز لكرة القدم.
وقال محمد صلاح في مقابلة مع شبكة "إسبن" العالمية: "من الصعب الحفاظ على التركيز، بسبب التشتيت وكثرة الحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول"، مضيفاً: "الجميع يتحدث عن ملف تجديد عقدي مع ليفربول، ولكنني أعرف جيداً كيفية الحفاظ على تركيزي".
ويذكر، ينتهي عقد محمد صلاح مع ناديه ليفربول في يونيو 2023، إلا أنه لم يتوصل "الفرعون" حتى الآن إلى اتفاق جديد لتجديد العقد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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