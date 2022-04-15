الامارات | برشلونة يتلقى صدمة جديدة.. أكبر من فضيحة الخروج الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتلقى صدمة جديدة.. أكبر من فضيحة الخروج الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى برشلونة صدمة جديدة عقب ساعات قليلة من فضيحة الخروج من الدوري الأوروبي في عقر داره بالكامب نو أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأعلن النادي الكاتالوني عن إصابة نجمه الشاب بيدري، إذ تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي: "يعاني بيدري من إصابة في فخذه الأيسر، من المنتظر إجراء فحوصات أخرى لتحديد مدى الإصابة".

وخرج بيدري متأثرا بالإصابة بين شوطي اللقاء وعوضه الهولندي فرينيكي دي يونج.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن اللاعب قد يغيب 6-8 أسابيع، وهو ما يعني انتهاء موسم اللاعب إذ يتبقى للفريق 8 مباريات وجميعها في الدوري الإسباني.

وخاض اللاعب الإسباني خاض الموسم الجاري 22 مباراة في جميع المسابقات سجل 5 أهداف وصنع 1.

وسيلتقي برشلونة في المباريات المقبلة مع كل من قادش وريال سوسيداد وريال مايوركا وريال بيتيس وسيلتا فيجو وخيتافي وفياريال ورايو فاييكانو.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي بالخسارة على ملعبه بنتيجة 3-2 أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

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