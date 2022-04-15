لابورتا لجمهور برشلونة: ما حدث في كامب نو في لقاء أينتراخت عار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أبريل 2022

ندد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، بتصرف جماهير فريقه، التي باعت تذاكر مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لمشجعي فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني.



وسيطرت جماهير أينتراخت فرانكفورت على ملعب "كامب نو" خلال مواجهة فريقها لمضيفه برشلونة، أمس الخميس، وكشفت تقارير أن عدد جمهور الفريق الألماني تراوح بين 20 و30 ألف متفرج، بينما كان من المفترض حضور خمسة آلاف فقط.

وظهر أينتراخت في المباراة وكأنه يحتضن المواجهة على أرضه وبين جمهوره، إذ أبانت اللقطات التلفزيونية ملعب "كامب نو" مملوءا بمشجعي الفريق الضيف الذين ألهبوا حماس لاعبيهم في مواجهة العملاق الإسباني.

وودع برشلونة منافسات بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي على يد أينتراخت، بعد خسارته بنتيجة 2-3 في مباراة الإياب، وإجمالي 3-4 في مجموع مباراتي الذهاب الإياب.

وقال رئيس برشلونة، لابورتا، بعد مباراة أينتراخت، منتقدا مشجعي فريقه الذين باعوا تذاكرهم لمشجعي الفريق الألماني: "ما حدث في المدرجات عار لا يمكن تكراره، يجب علينا معالجة المعلومات التي لدينا لاتخاذ إجراء، لكن هذا مؤسف".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وألا نسمح بأشياء معينة، أشعر بالخجل كمشجع لبرشلونة".

وتابع: "لقد شعرت بالحرج لما رأيته في المدرجات، أعتذر، لقد كان الأمر خطيرا للغاية، سنعالج المعلومات وسنقدم تفسيرا لما حدث".

وأردف: "ما حدث اليوم (أمس) ليس أمرا اعتياديا، وما كان يجب أن يحدث، ندرس الأسباب، وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وإلى جانب حديثه عن الوضع الغريب في "كامب نو"، لم يخف لابورتا انزعاجه من إقصاء برشونة من الدوري الأوروبي، حيث قال: "لا يمكننا الابتعاد عن الطريق، الهزيمة جزء من كرة القدم".

وأضاف: "إذا كان هذا فشلا فسنتعلم من أخطائنا، وهذه الهزيمة يجب أن تجعلنا نؤمن أكثر بأفكارنا".

وأكمل لابورتا: "لم نتمكن من الفوز، وعلينا قبول ذلك، نشعر بالحزن والغضب، لكن علينا الاستمرار والقتال من أجل الدوري".