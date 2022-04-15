محمد صلاح ينتصر على ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن نادي ليفربول الإنجليزي وافق على منح النجم المصري محمد صلاح الراتب الذي طلبه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، ونقلت عنه الصحف الإنجليزية منها صحيفة "اندبندنت"، أن ليفربول وافق على دفع 400 ألف جنيه إسترليتي كراتب أسبوعي لمحمد صلاح لإقناعه بالبقاء في صفوف الريدز.

وحتى الآن، لا تزال مفاوضات عقد محمد صلاح تتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، حيث ينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حاسم حتى الآن.

ويتقاضى صلاح مع ليفربول في الوقت الحالي 200 ألف إسترليني أسبوعيا، ويأمل نجم الفريق في زيادة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه داخل الملعب حتى يشعر بتقدير النادي.

ويتصدر صاحب الـ29 عاما قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2021/2022 برصيد 20 هدفا مع ليفربول، كما أحرز 28 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 40 مباراة بجميع المسابقات.

يشار إلى أن ليفربول يستعد لمواجهة مرتقبة جديدة أمام مانشستر سيتي غدا السبت على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.