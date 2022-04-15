شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أبناء نجوم الكرة يرفعون شعار "ابن الوز عوام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على درب الأباء يسير الأبناء طامحين أن يكونوا مثلهم، خاصة عندما يكون الأباء من النماذج الناجحة التي تمثل قدوة للكثيرين وليس لأبنائهم فقط، وهو ما يحدث في عالم الساحرة المستديرة، حيث تشبع الأبناء بحب كرة القدم بعدما رأوا ما حققه أبائهم من نجاحات تغنت بها الجماهير على مدار سنوات.

وفي منزل سيد معوض نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، بزغت موهبة جديدة وهو نجله عمر سيد معوض لاعب شباب الأهلي، والذي رشحه الكثير من مدربيه ليكون أفضل من والده في الجبهة اليسرى لامتلاكه موهبة كبيرة.

وكان الأمر مماثلاً في منزل شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بعدما سار نجله آدم على درب والده وجده ليلعب في مركز حراسة المرمى ويتواجد حالياً بين أشبال بيراميدز.

وكذلك نجلا محمد الشناوي حامي العرين الأحمر، واللذان يلعب أحدهما في مركز الهجوم والآخر في حراسة المرمى، كما بزغت موهبة نجل أحمد حسن قائد الفراعنة السابق، ليتألق مع فريق زد.

وفي الزمالك يبدو أن القلعة البيضاء ستكون على موعد مع موهبة جديدة، حيث يحرص محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجم الفريق الأبيض على اصطحاب نجله أدم إلى النادي باستمرار وكأنه يدربه على سلك مساره مع القلعة البيضاء.



ابناء محمد الشناوي (1)



ابناء محمد الشناوي (2)



احمد حسن وابنه (1)



احمد حسن وابنه (2)



ادم شيكابالا (1)



ادم شيكابالا (2)



ادم شيكابالا (3)



شريف اكرامي وابنه (1)



شريف اكرامي وابنه (2)



علي معلول وابنه (1)



علي معلول وابنه (2)



عمر سيد معوض (1)



عمر سيد معوض (2)