شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجرى تعديلات على طريقة لعب الأهلي أمام الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إجراء تعديلات على خطة وتشكيل الفريق الأحمر في مباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع في مستوى الأهلي وكذلك انخفاض مستوى بعض اللاعبين.

ويخطط موسيماني في العودة إلى طريقة 3 / 4 / 3 وهي الخطة التي اعتمد عليها من بداية الموسم وتمكن من خلالها في تحقيق نتائج قوية، لاسيما وأنه تساعد الجهاز الفني على حل المشاكل الدفاعي في خط دفاع الفريق الأحمر وتمكنه من الاستحواذ على مجريات اللعب في المباريات.

ويعكف موسيماني مع معاونيه على اختيار التشكيل الأنسب لهذه المباراة في ظل تفكيره لعودة أكثر من لاعب للتشكيل الأساسي مثل أحمد عبد القادر وحمدي فتحي ، مع إعادة بعض اللاعبين للدكة مثل لويس ميكيسوني الذي لا يظهر بمستويات ثابتة مع الفريق الأحمر منذ الانضمام لصفوفه في الصيف الماضي.

ويستضيف الأهلى فى العاشرة مساء بعد غد السبت نادى الرجاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يستقبله الرجاء يوم 22 أبريل المقبل، على أرضية ملعب المركب الرياضى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.