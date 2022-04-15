بالمواعيد والقنوات الناقلة.. المحلة يواجه الجونة.. والترجي ضيفا على وفاق سطيف بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد اليوم الجمعة عدد من المباريات في الدوري المصري الممتاز، وبداية مباريات الذهلب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف وفاق سطيف الجزائر نظيره الترجي التونسي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز

09:30 غزل المحلة × الجونة.. ON Time Sports 2

09:30 سيراميكا كليوباترا × فيوتشر.. ON Time Sports 1

ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

11:00 وفاق سطيف × الترجي التونسي.. beIN Sports HD 3

09:00 ريال سوسييداد × ريال بيتيس.. beIN Sports HD 1