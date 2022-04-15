شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يراقب مهاجم أفريقي سوبر تمهيداً للميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع إدارة نادي الزمالك بعض المهاجمين الافارقة تحت الاختبار والمراقبة خلال الفترة الحالية تمهيدا للتعاقد مع ابرزهم لتدعيم خط الهجوم في ظل عدم رغبة الإدارة والبرتغالي جيسوالدو فيريرا في بقاء التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، والذي لم يقدم أي مستوي يشفع له بالبقاء في الزمالك منذ انضمامه منتصف الموسم الماضي.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي ان هناك مهاجم افريقي سوبر شارك مع فريقه في دوري الابطال هذا الموسم وقدم مستوى مميز وانه الأقرب الي الانضمام للزمالك في الموسم المقبل، وسيتم التفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

في نفس السياق حددت إدارة الكرة بعض المراكز التي تحتاج لتدعيم في الموسم المقبل ابرزها الظهير الأيمن والمدافع ولاعب او اثنين في مركز خط الوسط ، ومهاجم صريح، وفي حالة رحيل بن شرقي سيتم التعاقد مع لاعب وسط يجيد الدور الهجومي ومركز الجناح الايسر.

في سياق مختلف طلب البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك من معاونيه ضرورة إخضاع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق لبرنامج تأهيل مكثف فى ظل حاجته لإنقاص وزنه بطريقة ملحوظة.

واستبعد فيريرا، عبد الله جمعة من مباراة فاركو وهى المباراة الثانية على التوالى التى يتم استبعاد عبد الله جمعة، وكشف مصدر أن فيريرا غير راضى عن المستوى البدنى لعبد الله جمعة بسبب زيادة الوزن وطالبه بانقاص وزنه لإيجاد دور له فى الفريق خلال الفترة المقبلة.