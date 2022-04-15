شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لعلاء وعبد الغنى وتجهيز عبد المجيد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعطى جوسفالدو فيريرا تعليمات خاصة لجهازه المعاون بضرورة تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء والشباب على رأسهم حسام عبد المجيد حتى يكون بديلاً للثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى بعد التأكد من إجراء محمود حمدى الونش لعملية جراحية فى الركبة تستلزم الراحة لبعض الوقت وهو ما سيؤدى لضرورة الإعتماد على مدافع ثالث مع توالى المباريات بالدورى .

فى الوقت نفسه حذر الجهاز الفنى للزمالك الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى من الإنذارات المجانية وطالبهم باللعب بالرجولة بعيدا عن الخشونة والتى ربما تؤدى لغيابهم عن المباريات فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز .