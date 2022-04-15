شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لعلاء وعبد الغنى وتجهيز عبد المجيد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعطى جوسفالدو فيريرا تعليمات خاصة لجهازه المعاون بضرورة تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء والشباب على رأسهم حسام عبد المجيد حتى يكون بديلاً للثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى بعد التأكد من إجراء محمود حمدى الونش لعملية جراحية فى الركبة تستلزم الراحة لبعض الوقت وهو ما سيؤدى لضرورة الإعتماد على مدافع ثالث مع توالى المباريات بالدورى .
فى الوقت نفسه حذر الجهاز الفنى للزمالك الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى من الإنذارات المجانية وطالبهم باللعب بالرجولة بعيدا عن الخشونة والتى ربما تؤدى لغيابهم عن المباريات فى ظل النقص العددى الذى يشهده الفريق فى هذا المركز .
وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.
بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.