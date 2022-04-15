شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. رأسية أوباما تمهد الطريق للزمالك لأول ألقابه فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم يوسف أوباما لاعب الزمالك في شباك بترو أتلتيكو الأنجولى في بطولة الكونفدرالية، على أرضية استاد برج العرب، في الوقت القاتل لينقذ الزمالك من السقوط على أرضه ويجدد الآمال في التأهل.

في 24 فبراير 2019، تعرض الزمالك لموقف صعب بعدما استضاف فريق بترو اتليتكو الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة، على أرضية استاد برج العرب.

دخل الزمالك المباراة بدون أى فوز وبنقطة واحدة بعدما هُزم من جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع نصر حسين داى ببرج العرب بهدف لمثله ليصبح موقف الفريق صعب فى جدول ترتيب المجموعة.

وما زاد الموقف صعوبة هو تقدم فريق بترو أتليتكو بهدف مفاجئ فى مرمى محمود عبد الرحيم جنش، خاصة أن المباراة على أرضه وفى حالة الخسارة ستنعدم فرص الزمالك فى التأهل.

ولكن فى الدقيقة 94 من عمر المباراة أحرز يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك والأول له فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة، ليستمر الزمالك فى البطولة بفضل هدف الإنقاذ من أوباما.

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في التتويج بالكونفدرالية هذا العام لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب في النهائي على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، ليكون النادى الثانى في مصر الذى يتوج بالبطولة بعد النادى الأهلى