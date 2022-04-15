شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستضيف الجونة اليوم فى لقاء الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة فريق الجونة على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز، في مباراة يدخلها الفريقان بهدف واحد وهو الثلاث نقاط، حيث سقط غزل المحلة أمام بيراميدز في آخر مواجهاته في الدورى بهدف نظيف، في المقابل سقط الجونة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لغزل المحلة إلى تحقيق الانتصار الثالث للفريق في الدورى، حيث يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

وأعد عبد الحميد بسيونى، برنامج تدريبات خاصة للمهاجمين خلال التدريبات الماضية من أجل علاج أزمة إهدار الفرص والتمكن من أحراز الأهداف خلال المباريات القادمة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

في المقابل، يأمل رضا شحاتة في قيادة الفريق الساحلى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول والابتعاد خطوة عن مناطق الهبوط، حيث يحل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 14 هدفا.