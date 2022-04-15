شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يختتم تحضيراته لمباراته ضد الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق للمبيت بها قبل مباراته ضد الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط حالة تركيز من الجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب بالقاهرة قبل السفر لخوض مواجهة الإياب بالمغرب.

ويحاضر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي فنيا على هامش المران الأخير من أجل شرح خطة لعب الأهلي غدا والمهام المطلوبة من كل لاعب في المباراة، والأسلوب الذي سيعتمد عليه في اختراق دفاعات الخصم من أجل تحقيق الهدف الأساسي من موقعة الغد وهو الفوز بنتيجة كبيرة.

وعاد صلاح محسن مهاجم الأهلى للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية، بعد غياب طويل منذ بداية الموسم، بعدما واجه اللاعب سوء حظ عقب تعرضه لإصابة فى القدم وإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وعاد صلاح محسن للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية ويستعد للمشاركة فى المباريات لأول مرة هذا الموسم بعدما تعرض لإصابة بشرخ إجهادى فى القدم يوم 19 أكتوبر من العام الماضى، أى منذ نحو 177 يوما، واحتاجت قرابة 3 أسابيع للتعافى من الإصابة قبل أن يعود ويشارك فى التدريبات الجماعية مرة أخرى، ليتعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى منتصف ديسمبر الماضى.