شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. البرتغالى مانويل جوزيه "صائد" البطولات ورجل الإنسانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

سيظل التاريخ شاهداً على أن البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى لم يكتفى بوضع الأحمر ملكاً متوجاً على عرش الكرة المصرية وإنما سطر تاريخاً مع الضمير الإنسانى عبر مواقف خالدة تؤكد أن هذا الرجل يستحق حب المصريين.

وسجل جوزيه 8 مواقف أثبتت أنه يملك ضميراً إنسانياً كان أطرفها عندما قام بالجرى خلف عم حسين مصور الأهلى الذى فارق دنيانا منذ شهور وسط دهشة الجميع وتحدث معه بصورة إنسانية راقت للكثيرين ودلت على تواضع جم للمدرب الشهير.

وكانت أعظم المواقف الإنسانية للساحر جوزيه عندما سأل المدير الفنى الأسبق للأهلى مساعده حسام البدرى من هذا الشخص الذى دائما يساند الفريق فى جميع المباريات، فأكد له البدرى أنه كبير مشجعى الفريق، وقام جوزيه بالتبرع لكبير المشجعين ليقوم بإجراء عملية فى الكبد.

بينما كان مران الأهلى يومياً فى عهد جوزيه لا يخلو من لمحة إنسانية مع الجماهير التى تلتف حوله، لا يرفض أن يلتقط له أحد أى صور ويتحدث مع الجميع بصورة مرحة.

كما كان جوزيه دائم التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357، والجميع أيضا لا ينسى موقفه من مهاجم الفريق السابق محمد فضل الذى كان أول من قدّم واجب العزاء فى وفاة شقيقته.

ورفض جوزيه الذهاب لحفل زفاف عماد متعب مهاجم الفريق لرغبته فى مساندة محمد شوقى لاعب وسط الفريق الذى اختطف شقيقه حينها.

ولم يتمالك جوزيه دموعه عندما تذكر رحيل محمد عبد الوهاب لاعب الأهلى الذى فارق الحياة أثناء أحد التدريبات الصباحية للأحمر فى مشهد عالق فى أذهان الكثيرين ويدل على إنسانية هذا المدرب.