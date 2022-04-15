شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرسم خارطة الأهلي لـ"فك حصون" الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على وضع خطة اللعب في مباراته ضد الرجاء المغربي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد الأهلي والسلام وسط حضور 20 ألف مشجع من جماهير الفريق الأحمر، لمؤازرته في مشوار تحقيق لقب البطولة الإفريقية للعام الثالث على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويخطط موسيماني لأكثر من سيناريو بشأن مباراة الأهلي ضد الرجاء سواء طريقة اللعب أو الأسماء التي سيعتمد عليها أو الخطة المناسبة للتعامل مع طريقة لعب الرجاء للحد من خطورته ومنعه من الاستحواذ على الكرة طوال الـ90 دقيقة بموقعة الذهاب، في ظل رغبة موسيماني في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال الفترة الماضية والظهور بمستوى قوي.

وحذر موسيماني لاعبيه من غياب التركيز وطالبهم بضرورة فتح ثغرات في صفوف الرجاء وتنويع طرق اللعب عن طريق الاختراق من العمق أو الكرات العرضية المرسلة من الجانبين، مع تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد من أجل تحقيق فوز مطمئن قبل السفر إلى المغرب لخوض موقعة الإياب بالدار البيضاء.

ويستضيف الأهلى فى العاشرة مساء بعد غد السبت نادى الرجاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يستقبله الرجاء يوم 22 أبريل المقبل، على أرضية ملعب المركب الرياضى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.