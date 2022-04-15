شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الزمالك البطل الوحيد لكأس فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، ويعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا بالمحافل الدولية.
وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.
بطولة اليوم هى كأس الصداقة المصرية أو كأس حب مصر، وهى بطولة كرة قدم نظمت موسم 1986 من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
أقيمت كأس حب مصر مرة واحدة فقط وفاز نادى الزمالك باللقب الأول والأخير على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى بعد الفوز عليه بهدف وحيد سجله جمال عبد الحميد فى شباك أحمد شوبير حارس الأهلى بالدقيقة 82.
وقام الغزال الأسمر إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل برفع كأس الصداقة المصرية بعد حسم المباراة النهائية أمام النادى الأهلي.