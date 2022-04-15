شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الزمالك البطل الوحيد لكأس فى حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، ويعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا بالمحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

بطولة اليوم هى كأس الصداقة المصرية أو كأس حب مصر، وهى بطولة كرة قدم نظمت موسم 1986 من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

أقيمت كأس حب مصر مرة واحدة فقط وفاز نادى الزمالك باللقب الأول والأخير على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى بعد الفوز عليه بهدف وحيد سجله جمال عبد الحميد فى شباك أحمد شوبير حارس الأهلى بالدقيقة 82.

وقام الغزال الأسمر إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل برفع كأس الصداقة المصرية بعد حسم المباراة النهائية أمام النادى الأهلي.