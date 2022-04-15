شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يلتقى مع فيوتشر بحثا عن النقاط الثلاثة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فيوتشر على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى، في مباراة يدخلها سيراميكا بحثا عن تحقيق الفوز بعد التعادل مع إنبى بدون أهداف في آخر مواجهاته في الدورى، بينما حقق فيوتشر انتصارا كبيرا على سموحة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا أنه يثق في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على قيادة الفريق لتحقيق مركز متقدم وطالبهم باستغلال المباريات التي يلعبها على ملعبه لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، حيث يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

وطالب هيثم شعبان، لاعبى الفريق ببذل أقصى جهد لتحسين النتائج والأداء، خاصة أن الفريق في آخر جولتين قبل توقف الدوري عاد لشكله السابق، فيما يخص الأداء، لكنه يسعى لاحتلال مركز أفضل بالدوري.

في المقابل، يأمل على ماهر المدير الفني لنادى فيوتشر في مواصلة النتائج الرائع التي يحققها الفريق بعد الانتصار الكبير على سموحة، والتقدم أكثر للمربع الذهبى والمراكز الأولى في الجدول، حيث يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.

ومنح على ماهر تعليمات خاصة للمدافعين، بعد استمرار الأخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط فى الدوري العام، بالإضافة إلى الخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية.