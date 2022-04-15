شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب لاعبى الأهلى بالفاعلية الهجومية أمام مرمى الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الخط الأمامي في فريقه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم امام مرمى الرجاء المغربي في هز شباك وتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة، وأن يكون اللاعبين أكثر فاعلية على مرمى الخصم في مباراة الغد ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما طالب موسيماني بضرورة تحقيق الهدف الأساسي في الفوز واستغلال موقعة الذهاب لقطع شوط كبير نحو خطف تذكرة الصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحث موسيماني لاعبيه على ضرورة التقارب بين الخطوط الثلاثة في مباراة الغد والتركيز الشديد أثناء إنهاء الهجمات، بعدما لوحظ في المباريات غياب الفاعلية على أداء لاعبيه في الشوط الأول على عكس الحال في الشوط الثاني، وطالبهم باستغلال الحشد الجماهير في الحصول على دفعة معنوية قوية تمكنهم من تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة قبل السفر إلى المغرب.

ويستضيف الأهلى فى العاشرة مساء بعد غد السبت نادى الرجاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يستقبله الرجاء يوم 22 أبريل المقبل، على أرضية ملعب المركب الرياضى محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.