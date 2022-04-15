بعد نفي موسيماني.. حقيقة رفض الأهلي عودة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن رفض عودة كهربا للنادي الأحمر عقب نهاية فترة إعارته بنادي هاتاي التركي مشدداً على عدم صحة ما تردد عن تمسك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني برحيله.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لـموقع "مصراوي" إن موسيماني عقد اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الأحد الماضي ولم يتطرق بأى شكل من الأشكال لموقف كهربا أو المعارين خارجياً وعلى رأسهم السنغالي آليو بادجي والكونغولي والتر بواليا.

وأضاف المصدر أن موسيماني طلب إرجاء تحديد مصير كهربا خارجياً لنهاية مايو المقبل وطلب فقط عودة محمد شكري المعار لسموحة وأحمد رمضان بيكهام في حالة عدم تمكن أكرم توفيق من استعادة مستواه الفني والبدني بعد إنهاءه لمرحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي.

وكان موسيماني قد نفى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن رفضه لعودة كهربا.

وأكد المدرب الجنوب أفريقي في تصريحات سابقة عبر قناة mbc مصر أنه لم يطلب من إدارة القلعة الحمراء خروج اللاعب محمود كهربا على سبيل الإعارة.

ودعم محمود عبد المنعم "كهربا" ما قال مدربه بتأكيده في برنامج "حبر سري" " أنه رحل عن صفوف النادي الأهلي معارا إلى نادي هاتاي سبور التركي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيا للانضمام إلى منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الجدير بالذكر أن الزمالك حصل على حكم بتغريم "كهربا"، مليوني دولار، بالإضافة إلى نسبة 5% كفوائد على الغرامة بسبب رحيله عن الفريق في 2019.