شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة المقاصة استعداداً لفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، صفحة مباراة مصر المقاصة والتي أقيمت بالجولة 14 بالدوري العام، وذلك استعداداً للقاء القادم لذئاب الجبل أمام فاركو في الجولة 15 والمقرر إقامته يوم الاثنين المقبل.

ويبحث ذئاب الجبل عن تحسين أوضاعهم بجدول مسابقة الدوري العام والابتعاد عن صراع البقاء في المسابقة المحلية وذلك بعدما عانى المقاولون من تراجع كبير في النتائج في بداية الموسم الجاري.

وخاض المقاولون 5 مباريات ودية قبل استئناف مسابقة الدوري، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون خلال الفترة المقبلة، إلى مراجعة المباريات السابقة لفريق فاركو للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي وتحدي خطة اللقاء على أساسها.