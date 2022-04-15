شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفشل فى تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالى بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود آخر انتصار حققه فريق الاتحاد السكندرى على حساب فيوتشر بنتيجة 2 / 1 في بطولة كأس الرابطة وبعدها تعادل مع "إيسترن كومبانى" بهدف لمثله وخسر من إنبى بهدف نظيف وتعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله في الدورى، ثم ودع كأس مصر بعد الخسارة من سيراميكا 2 / 1 ثم خسر أمام الإسماعيلى 2 / 1 في الدورى.

وقامت إدارة نادى الاتحاد السكندرى بإقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد الهزيمة من الإسماعيلى وتراجع النتائج التي لا تلبي طموح جماهير سيد البلد واستقدمت عماد النحاس بدلا منه والذى خاض مباراتين حتى آلان لم يحقق فيهما الفوز حيث خسر من الأهلى بهدف نظيف وتعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بعد 14 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وتأمل جماهير الاتحاد السكندرى في عودة النتائج الإيجابية لفريقها لا سيما أن الموقف الحالي لزعيم الثغر في جدول الدورى العام لا يليق بمكانته خصوصا أن الفريق مدجج بالعديد من النجوم.