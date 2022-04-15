شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندرى: نبذل مجهودا مضاعفا لتحسين نتائج الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهم حسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس يبذلون مجهودا مضاعفا من أجل تحسين النتائج وعبور محنة سيد البلد التى يمر بها على صعيد النتائج.

وأكد حسن في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" أن لاعبى الاتحاد السكندرى قدموا مباراة جيدة واستطاعوا التعادل مع البنك الأهلى، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأوضح حسن أن الفريق يمر بظروف صعبة وموقفه مقلق فى جدول ترتيب الدورى، مؤكدا أن هذا الأمر لا يليق يتاريخ زعيم الثغر وجماهيره الكبيرة، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل على صعيد النتائج.

وتابع إبراهيم حسن: "نلعب تحت ضغط كبير وتحدينا الظروف واستطعنا التعادل مع البنك الأهلى"، مختتما: "الكابتن عماد النحاس كان حزينا بين الشوطين وتحدث معنا لتحسين الأداء والنتيجة".

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى فى الدقيقة 5 عقب استغلال كرة عرضية من زميله عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى بالدقيقة 65 عقب مهارة فردية للاعب إبراهيم حسن وتسديدة قوية على مرمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما حصد فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.