شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: إيهاب جلال اختيار موفق وحزين للحملة غير المبررة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن التعادل الذي حققه فريقه مع نظيره طلائع الجيش في الجولة 14 بالدوري العام بنتيجة 1/1، هو غير عادل للفريق البترولي، وقال طولان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "النتيجة عادلة كنا الأفضل وفي الشوط الأول كان لنا ركلة جزاء صحيحة مائة بالمائة، والحكم احتسبها ولكن الفار استدعاه وأظهر له زاوية واحدة فقط فقام بإلغائها".

وأضاف طولان: "طموحنا الاستمرار في الموسم الجاري لأننا نمر بمرحلة تجديد، لأننا للأسف لم ندعم بشكل جيد في الانتقالات الشتوية، لدينا أربع إصابات منهم 3 رباط صليبي".

وواصل: "كان لدينا مشروع بدأناه منذ تولي مسئولية إنبي في الاعتماد على قطاع الناشئين، وهذا حدث الموسم الجاري، لدرجة أننا الفريق الوحيد الذي قدم 13 لاعباً من مواليد 2001، ومعنا لاعبون مواليد 2002، هذه تجربة تحتاج إلى صبر ونحاول التعامل مع قلة الإمكانيات".

واختتم: "حزين من الحملة غير المبررة على إيهاب جلال، هو اختيار موفق جداً وطالما أن اتحاد الكرة اختار المدرب يجب أن يقف الجميع خلف هذا المدرب ويدعمه مهما كان هناك اختلاف في وجهات النظر على هذا المدرب، لماذا نهدم الرجل قبل أن يبدأ".

وتعادل طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل لإنبى لنيجيري دينوبيتر في الدقيقة 25 بعدما نجح في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.