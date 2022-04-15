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الامارات | عبدالقادر حسن.. متطوع في «الهلال الأحمر»

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك حارس مرمى المنتخب الوطني، ونادي الشباب السابق، المونديالي عبدالقادر حسن، في برنامج الهلال الأحمر الخاص بتوزيع الإفطار الرمضاني، ونشر اللاعب السابق صورة عبر حسابه في «إنستغرام» يظهر خلالها وهو يقدم الوجبات على السيارات عند إحدى إشارات المرور قبيل أذان المغرب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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