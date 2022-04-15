الامارات | غياب ليما يفقد أروابارينا «سر الخلطة» قبل مواجهة أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ليما يفقد أروابارينا «سر الخلطة» قبل مواجهة أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشغل النجم فابيو ليما، بال جمهور الوصل والمنتخب الوطني، بعدما تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس في يناير الماضي، ليغيب عن مباريات النصف الثاني من الموسم لـ«الإمبراطور»، والمرحلة الحاسمة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويعد المنتخب الوطني أكبر المتأثرين بالإصابة القوية التي تعرض لها ليما، بينما خسر المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أحد أهم الأوراق الرابحة واللاعبين الذين أسهموا في تألق المدرب الأرجنتيني في الدوري الإماراتي، وتثبيت أقدامه كأحد أبرز المدربين الأجانب في السنوات الماضية.

وقدم فابيو ليما أفضل مستوياته مع الوصل عندما كان أروابارينا مدرباً لـ«الفهود» في موسمي 2016-2017 و2017-2018، إذ حقق الوصل أفضل نتائجه منذ تطبيق الاحتراف في 2008، بحصول «الإمبراطور» على المركز الثاني والمركز الثالث في الدوري، وتأهل الفريق للمرة الأولى مرتين متتاليتين إلى دوري أبطال آسيا، كما تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة ونهائي كأس المحترفين، وحقق ليما لقب أفضل لاعب في الدوري في موسم 2016-2017، كما أنه تصدر قائمة هدافي «الأصفر» في الموسمين.

وسيفتقد المدرب الأرجنتيني خدمات فابيو ليما في المباراة الحاسمة التي يخوضها المنتخب الوطني أمام أستراليا في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في السابع من يونيو المقبل، إذ إن المدرب السابق لبوكا جونيورز كان يعتمد بشكل كبير على كل من ليما وكايو كانيدو، خلال فترة توليه تدريب الوصل.

وبزغ نجم فابيو ليما في صفوف نادي الوصل بعدما انضم إلى الفريق في 2014، وبات يمتلك معدلاً تهديفياً كبيراً، إلى جانب مهارات فنية وبدنية هائلة، إذ يبلغ لاعب المنتخب الوطني من العمر 28 عاماً، وبدأ مسيرة النجومية مع نادي إيكاسا البرازيلي عام 2011، قبل أن ينتقل إلى نادي أتلتيكو غويانينسي البرازيلي أيضاً، حيث لعب لهذا النادي 18 مباراة، وسجل سبعة أهداف، انتقل بعدها على سبيل الإعارة لفاسكو دي غاما لفترة قصيرة، بعدها انتقل ليما للوصل منذ 2014 حتى الآن، لعب فابيو ليما للوصل 140 مباراة وسجل 108 أهداف، ولعب مع منتخب الإمارات 14 مباراة، وسجل ستة أهداف.

وكان نادي الوصل قد أعلن عبر حسابه في «تويتر»، إصابة فابيو دي ليما، بقطع في وتر أكيليس، وحاجته إلى جراحة لعلاج الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوصل والعين، في مباراتهما ضمن الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، من دون أي احتكاك مع أي لاعب عيناوي، حيث يحتاج ليما إلى فترة علاج تراوح بين 6 و8 أشهر، بعد إجرائه جراحة لعلاج قطع وتر أكيليس، ما أسهم في نهاية موسمه مع الوصل والمنتخب الوطني.

ويتواصل فابيو ليما بشكل كبير مع جمهور الوصل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال النشاط الكبير للاعب الدولي على حسابه في «إنستغرام»، إذ أكد ليما نجاح الجراحة التي خضع لها في البرازيل، لعلاج إصابته بقطع في وتر أكيليس، ونشر اللاعب صورته بعد إجرائه العملية الجراحية في البرازيل، ونشر معها رسالة موجهة إلى جماهير الوصل، وقال: «أجريت جراحة ناجحة لعلاج إصابة وتر أكيليس، وأود فقط أن أشكر الجميع في النادي على دعمهم، والجماهير والشعب الإماراتي على رسائل الدعم القوية التي قدموها، وكل هذه المودة، تدفعني للعودة إلى أرض الملعب بشكل أسرع، وسأكرس نفسي لهذا قدر الإمكان، وأراكم قريباً».

• ليما تعرّض للإصابة خلال مباراة الوصل والعين في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة.

• 7 يونيو المقبل موعد المباراة الحاسمة التي يخوضها المنتخب أمام أستراليا في الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news