الامارات | 10 مؤشرات تقرب مان سيتي من أغلى الألقاب الأوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مؤشرات تقرب مان سيتي من أغلى الألقاب الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض مانشستر سيتي أول من أمس، بقيادة المدرب الإسباني غوارديولا، أصعب اختبار يمكن أن يواجهه أمام أتلتيكو مدريد، في أحد أشرس الملاعب في أوروبا «واندا ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو. ورغم الظروف الصعبة، حجز بطاقة نصف نهائي أبطال أوروبا، مستفيداً من فوزه ذهاباً 1-صفر وتعادله سلباً في الإياب. وتبرز 10 مؤشرات تبشر بقرب تحقيق سيتي اللقب المنشود، بعد سنوات من المحاولات المستميتة والمتواصلة.

للإطلاع على 100 مؤشرات بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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