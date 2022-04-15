الامارات | كولومبيا تنعى «عملاقها» فريدي رينكون

شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تنعى «عملاقها» فريدي رينكون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقدت كولومبيا، أول من أمس، القائد السابق لمنتخب بلادها لكرة القدم فريدي رينكون، بعدما وافته المنية في كالي (جنوب غرب) عن سن 55 عاماً، بسبب مضاعفات حادث سير تعرّض له قبل يومين. وأدخل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني سابقاً إلى المستشفى الإثنين في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف لسيارته بحافلة. وخضع لعملية جراحية قبل نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي الأربعاء.

وقال الاتحاد الكولومبي إن وفاته «خسارة كبيرة»، و«سنفتقده ونتذكره بعاطفة وتقدير واحترام وإعجاب».

وأضاف في بيان «يأسف الاتحاد بشدة لوفاة فريدي رينكون، ويرسل رسالة دعم وتشجيع لعائلته وأصدقائه وأقاربه».

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