الامارات | انطلاق النسخة الأولى من دورة «محمد الشرقي» الرمضانية لـ «الفنون القتالية»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من دورة «محمد الشرقي» الرمضانية لـ «الفنون القتالية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، الساعة التاسعة مساء اليوم، انطلاق النسخة الأولى من دورة الشيخ محمد بن حمد الشرقي للفنون القتالية، التي تقام برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حيث ستقام مباريات الدور التمهيدي للرياضات المعتمدة، وهي: الجودو والملاكمة والمصارعة والتايكواندو، بينما سيتأهل الفائزون الى الدورين ربع ونصف النهائي، التي ستقام غداً، على أن تختتم المنافسات بعد غدٍ بإقامة المباريات النهائية.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي تسجيل نحو 200 لاعب في فئتي الناشئين والشباب للمشاركة في المنافسات، وقررت اللجنة المنظمة إقامة الرياضات الأربع في آن واحد. وقال رئيس اللجنة المنظمة، أحمد الزيودي: «نتطلع لأن تنجح هذه الدورة الرمضانية، وأن تتواصل إقامتها سنوياً، لتكون مساحة تنافسية مميزة للرياضيين بشكل دائم».

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