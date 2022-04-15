الامارات | إيغور خيسوس.. زيارة مبهجة إلى «دبي مول»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور خيسوس.. زيارة مبهجة إلى «دبي مول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّ النجم البرازيلي إيغور خيسوس، عودته إلى الدولة، بزيارة مبهجة إلى «دبي مول»، بعدما نشر لاعب شباب الأهلي على حسابه في «إنستغرام» صورة له أثناء زيارته إلى المركز التجاري الشهير، مبدياً سعادته بعودته إلى دبي، عقب فترة غياب طويلة بداعي إجرائه عملية جراحية في الرباط الجانبي للركبة بالبرازيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news