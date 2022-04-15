الامارات | رباعية لخيول الإمارات في ثاني أيام «مهرجان كريفين» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية لخيول الإمارات في ثاني أيام «مهرجان كريفين» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول الإمارات، أول من أمس، أربعة انتصارات في ثاني أيام «مهرجان كريفين»، الذي يقام على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، ثلاثة منها جاءت بشعار «غودولفين».

واستهلت أول الانتصارات مع «أمنية» لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، بفوزها بلقب الشوط الأول المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر، قبل أن يحمل الشوط الخامس والرئيس تألق «نيتف تريل» لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، بانتزاعه لقب «كريفين ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، الذي يعد بمثابة الشوط التحضيري لسباق «2000 غينيز»، قبل أن تكمل خيول «الشعار الأزرق» انتصاراتها، بفوز «نيو لندن» بلقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر عشبي، ويتبع بظفر «ترينكول نايت» بلقب الشوط السابع والختامي، الذي جرى لمسافة 1600 متر عشبي.

وأكد المهر غير المهزوم «نيتف تريل» مجدداً موهبته على صعيد القوة الاندفاعية في المراحل الأخيرة من السباقات، وقادته لتحقيق انتصاره الخامس على التوالي، بعدما قاده الفارس وليام بيوك، إلى البقاء خلف خيول المقدمة في المراحل الأولى من سباق «كريفين ستيكس»، وإطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة متجاوز منافسيه وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و91 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «كلايمور» لـ«ماري ستوك»، بإشراف تشابل هام، وقيادة الفارس أدم كيربي. وأظهر المهر «نيتف تريل» تفوقا كبيراً خلال مجريات السباق الأمر الذي قاده إلى إحراز اللقب الكبير.

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