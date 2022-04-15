شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: طاقم التحكيم الأجنبي يتكلف 50 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن التحكيم المصري يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، دون أن يكون مع أحد ضد الآخر، وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، مع الإعلامي سيف زاهر: "عملنا مؤتمر صحفي قبل يومين استعرضنا خلاله خطة تطوير التحكيم ونسير في طريقنا، وقمنا بكثير من الأمور خلال الشهر الماضي وعملنا معسكر لحكام الفار بوجود أكبر الخبراء في العالم، وعملنا دورات للحكام".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تغيير العقلية في منظومة الكرة المصرية بالكامل وليس التحكيم فقط، لأن التحكيم مجرد عنصر واحد من عناصر اللعبة، لسنا مع أحد أو ضد أحد ولكن نقف على مسافة واحدة من كل الأندية".

وواصل: "لا بد أن يكون محلل الأداء التحكيمي في الفضائيات مؤهلا لهذا الدور أيضاً، واتحاد الكرة ليس لديه مانع إذا كان أي ناد يريد استقدام حكام أجانب، ونحن نتمنى لأن ي مقارنة تكون ظالمة ووجود حكام أجانب هيخلي الناس تشوف، وجمال علام أكد لي أن أي ناد عايز حكام أجانب فلا مشكلة".

وأكمل: "طاقم التحكيم الأجنبي يتكلف من 40 إلى 50 ألف دولار، لأنك تبحث عن أفضل الحكام وتوفر لهم تذاكر سفر مميزة ومكان إقامة أيضاً، وفي الفترة المقبلة سيتواجد طواقم تحكيم نسائية سواء في الساحة أو الفار أو الراية".

واختتم: "هناك احتمالات كبيرة لتواجد محمود عاشور كحكم فار وأبو الرجال كحكم راية في كأس العالم المقبل وهذا سيظهر بعد معسكر الحكام التابع للفيفا".