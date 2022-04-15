شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأهلى: فتح مدرجات استاد السلام فى السابعة مساء السبت استعدادا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا من مناصرى المارد الأحمر، من أجل ملء السعة المحددة من الأمن، لحضور مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها العاشرة مساء السبت، مؤكدًا أن أبواب استاد الأهلي والسلام ستستقبل الجماهير عقب صلاة المغرب مباشرة، وتحديدًا في السابعة مساء حتى لا يحدث أي تكدس ولتسهيل عملية الدخول.

وقال سعد شلبي في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC : "الأمن سمح للأهلي بحضور 21 ألف متفرج لمساندتنا في هذه المباراة".

وعن تنظيم دخول الجماهير لحضور مباراة الأهلي والرجاء المغربي، أكد المدير التنفيذي للأهلي، الأبواب أرقام 4 و6 محددة للجماهير ونعول على جماهيرنا كثيرًا، نريد تحقيق الفوز فى هذه المباراة".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏دخلت معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة ‏مساء غد السبت في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة ومحمود وحيد، وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر، ‏وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان.