محمد بركات: قمت بالتصويت على اختيار مدرب أجنبى ولم أتقدم باستقالتى من الجبلاية

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة رفضه لتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني، قائلا: "قرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني صاحبه العديد من اللغط والجدل".

وأضاف محمد بركات خلال تصريحات تليفزيونية: "الخبر الوحيد الصحيح خلال الفترة الماضية هو أن حازم إمام وخالد الدرندلي كان لديهم توجه للمدرب الأجنبي، وكذلك أنا معهم وبدأ التصويت على اختيار الجهاز الفني في اجتماع اتحاد الكرة من حيث المصري أو الأجنبي، خالد الدرندلي وحازم إمام وتوجهاتي وجهة نظرنا في أن المدرب الأجنبي كان الأنسب للفترة المقبلة، والأغلبية كانت تدعم المدرب الوطني، والكفة أصبحت تميل للأغلبية وكان هناك احترام لرأي الأغلبية، وانتهى الأمر عند هذا الحد، وإيهاب جلال كان الوحيد الموجود في الصورة، وآراء الكل بلا استثناء بما فيهم أنا وحازم إمام وكذلك خالد الدرندلي وافقنا على تولى إيهاب جلال المهمة الفنية لمنتخب مصر".

وأوضح محمد بركات حقيقة ما أثير مؤخرا حول رغبته في تقديم استقالة من منصبه فى اتحاد الكرة بعد تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الوطني، قائلا: "لم يكن هناك أي نية لتقديم الاستقالة بالنسبة لي، كل واحد في مجلس اتحاد الكرة له وجهة نظره والأهم أن هناك احتراما متبادلا بيننا ورأي الأغلبية هو من تم اتخاذه في النهاية، ولعبت بجوار إيهاب جلال في الإسماعيلي وعلاقتي به قوية، وقمت بالتصويت له عقب الاستقرار على تعيين مدير فني وطني لمنتخب مصر".

واختتم بركات حديثه قائلا: "لم أقاطع حفل الإفطار الجماعي لاتحاد الكرة وكان هناك وفد رسمي لاتحاد الكرة كان لدي بعض الارتباطات العائلية، وكذلك حازم إمام وخالد الدرندلي، وعامر حسين ودينا الرفاعي، وكان هناك 5 من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يحضروا الإفطار الجماعى".