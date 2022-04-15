شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للرجاء.. محاضرة فيديو وفقرة خاصة تحت إشراف كابيللو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء الخميس على ملعب التتش استعداداً لمباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، ‏المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة بمباراة الرجاء.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات ‏خططية، وشهد مران الأهلي مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة الرجاء ‏المغربي التي تقام في العاشرة مساء ‏غد السبت على استاد الأهلي ‏والسلام، في ذهاب ‏ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏ ‏

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلي ‏ والسلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الجمعة على ملعب ‏التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للقواعد ‏المنظمة لدوري أبطال أفريقيا، فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأهلي ‏والسلام.‏