شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للرجاء.. محاضرة فيديو وفقرة خاصة تحت إشراف كابيللو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء الخميس على ملعب التتش استعداداً لمباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الرجاء.
وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات خططية، وشهد مران الأهلي مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي اشتمل على تدريبات استشفائية.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة مساء غد السبت على استاد الأهلي والسلام، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.
ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلي والسلام.
ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.
ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال أفريقيا، فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأهلي والسلام.