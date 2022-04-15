شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15/ 4/ 2022 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مباراتان في منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز، تجمع بين غزل المحلة والجونة، وسيراميكا مع فيوتشر.

موعد مباراة غزل المحلة والجونة

يستضيف نادى غزل المحلة في فريق الجونة على استاد غزل المحلة، في مباراة يدخلها الفريقان بهدف واحد وهو الثلاث نقاط، حيث سقط غزل المحلة أمام بيراميدز في آخر مواجهاته في الدورى بهدف نظيف، في المقابل سقط الجونة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لغزل المحلة إلى تحقيق الانتصار الثالث للفريق في الدورى، حيث يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبلوا 15 هدفا.

في المقابل، يأمل رضا شحاتة في قيادة الفريق الساحلى لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في الجدول والابتعاد خطوة عن مناطق الهبوط، حيث يحل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن وله مباراة مؤجلة مع الأهلى، حقق الفوز 4 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 6 لقاءات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبل 14 هدفا.

موعد مباراة سيراميكا وفيوتشر

يلتقى نادى سيراميكا مع فيوتشر على استاد المقاولون العرب، في مباراة يدخلها سيراميكا بحثا عن تحقيق الفوز بعد التعادل مع إنبى بدون أهداف في آخر مواجهاته في الدورى، بينما حقق فيوتشر انتصارا كبيرا على سموحة برباعية نظيفة في الجولة الماضية.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا أنه يثق في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على قيادة الفريق لتحقيق مركز متقدم وطالبهم باستغلال المباريات التي يلعبها على ملعبه لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، حيث يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 14 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

في المقابل، يأمل على ماهر المدير الفني لنادى فيوتشر في مواصلة النتائج الرائع التي يحققها الفريق بعد الانتصار الكبير على سموحة، والتقدم أكثر للمربع الذهبى والمراكز الأولى في الجدول، حيث يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلوا 7 أهداف.