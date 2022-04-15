شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سائق حافلة الاتحاد السكندرى بجلطة فى القلب ويجرى عملية قسطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض السائق الخاص بحافلة الاتحاد السكندري بجلطة في القلب أثناء إقامة مباراة زعيم الثغر أمام البنك الأهلى التي أقيمت فى ملعب بترسبورت، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وما زال لاعبو الاتحاد في ملعب المباراة انتظارا للبحث عن حل لهذه الأزمة سواء باستقدام سائق بديل أو البحث عن حافلة أخرى لعودة اللاعبين إلى الإسكندرية.

ويجرى سائق حافلة الاتحاد عملية قسطرة في القلب وبرفقته فى المستشفى عماد النحاس المدير الفني والجهاز الطبي للفريق.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى في المباراة التى جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى فى الدقيقة 5 عقب استغلال كرة عرضية من زميله عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى بالدقيقة 65 عقب مهارة فردية للاعب وتسديدة قوية على مرمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما حصد فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وألغى الحكم محمد الحنفى هدفا لفريق الاتحاد السكندرى عن طريق سعيد سمبورى في الدقيقة 18 بداعى التسلل عقب الرجوع الى تقنية الفار لاتخاذ القرار النهائي.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت محاولات البنك الأهلى عن طريق الثنائى فادى فريد وناصر منسى، بينما جاء محاولات فريق الاتحاد السكندرى عن طريق الثنائى أحمد عادل ميسي وخالد الغندور والمهاجم بواتينج.

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمود الزنفلى.

فى خط الدفاع: عاصم صلاح، محمود "دبش"، أحمد ياسين، إسامة إبراهيم.

فى خط الوسط: محمود السيد، إسحاق يعقوبو، محمد حامد.

فى الهجوم: فادى فريد، ناصر منسى.

بينما جاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: محمود شبانة،مروان عطية،صبرى رحيل وهشام صلاح.

خط الوسط: خالد الغندور، سعيدو سمبوري، مورو ساليفو، وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، بواتينج.