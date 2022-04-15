شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: الدورى المغربى قوى جدا.. أراقب لاعبا مميزا لترشيحه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى المدير الفني لنادى أولمبيك آسفى المغربى، أنه يراقب لاعبا مميزا في الدورى المغربى منذ فترة وسأرشحه للنادى الزمالك للتعاقد معه في الانتقالات المقبلة.

وقال طارق مصطفى في مداخلة مع خالد الغندور في برنامج "زملكاوى": "هناك لاعبون في الدورى المغربى مميزون جدا وأتطلع أن أخدم الزمالك في ترشيح بعض اللاعبين للزمالك، وهناك لاعب أراقبه منذ فترة وسأقدمه للزمالك في الفترة المقبلة وسيضيف كثيرا للنادى لأنه مميز جدا".

وأضاف: "الدورى المغربى قوى جدا والفرق بين الأندية ليس كبير ولا يسيطر عليه نادى واحد والنقاط قريبة جدا من بعضها".

وأوضح: "موقف أولمبى آسفى صعب جدا ولكنها ليست مستحيلة ونحاول إنقاذ الفريق من الهبوط والفوز في مباراة يغير حال الفريق بالكامل".

وعن المدرب المصرى، قال: "المدرب المصرى بيجد هجوم قاسى من الإعلام ولا يوجد مساندة له وهو ما يحدث حاليا مع إيهاب جلال لأنه لم يلعب أهلى ولا زمالك، ونفس ما حدث لنا مع حسام البدرى الذى واجهنا نقدا قويا وإحنا أتظلمنا رغم أن نتائجنا كانت كويسة، ولكن الأداء مكانش كويس وهذا ليس جديد على المنتخب حيث نعانى من الأداء منذ رحيل حسن شحاتة".