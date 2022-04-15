الشعباني يظهر فى مران المصري بعد الغياب عن تدريبات الأمس بسبب أزمة الراتب

القاهرة - سامية سيد - عاد معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، إلى قيادة تدريبات الفريق من معسكره المقام ببرج العرب، وذلك بعد غيابه عن تدريبات الأمس بسبب أزمة الراتب، حيث أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، أزمة راتب معين الشعباني المدير الفني للفريق، وذلك قبل تطور الأمور بسبب تحويل الراتب الشهري للمدرب المصري بالجنيه المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما زاد من قيمة عقد الشعباني بقيمة تصل إلى 180 ألف جنيه.

وتدخل رئيس النادي المصري لحل الأزمة ووضع الفارق في راتب الشعباني، ويستعد النادي المصري لخوض مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تجمع المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العام، وذلك تطبيقاً للائحة الفريق التي تضمن صرف مكافأة خاصة للاعبين في حالة الفوز على القطبين.

ووعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق بصرف أقساط شهرى فبراير ومارس من مستحقات اللاعبين، وذلك بعد إيقافها في وقت سابق بسبب تراجع النتائج، قبل أن يحقق المصرى فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في الجولة 13 بهدف نظيف.