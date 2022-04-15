شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يحقق فوزه الثاني ويهزم الأهلي فى نهائى دورى السوبر لسيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بنادي سبورتنج فوزه الثاني على الأهلي فى سلسلة مباريات نهائي دوري السوبر.

وأقيمت المباراة الثانية في سلسلة مباريات النهائي بين الفريقين في التاسعة من مساء الخميس، والتي تقام على صالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وتمكن سبورتنج من حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٣٧/٣١، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه بنتيجة ٧٧/٦٨.

بهذا الفوز يكون سبورتنج قد تفوق في سلسلة مباريات النهائى ٢/٠، حيث إنه كان قد فاز في اللقاء الأول، ويحتاج الفوز في المباراة الثالثة التي تقام يوم السبت المقبل للتتويج رسميا بالبطولة.