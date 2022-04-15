بعثة منتخب مصر للناشئات تصل نيجيريا استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطنى للناشئات تحت 17 عاما إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا يوم 17 أبريل الجارى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتأهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاما إلى الدور الثاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم؛ بعد انسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين اللتين كانتا مقررتان لهما مارس الماضي.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافق البعثة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة.

فى سياق متصل، وقّعت دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتبادل الخبرات وتطوير نشاط كرة القدم النسائية و تتضمن الاتفاقية التي وقعتها الرفاعي، ممثلة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، تبادل الخبرات والدورات لتطوير المدربين والإداريين، وكذلك تبادل المعسكرات والمباريات الودية بين الاتحادين المصري والأردني في نطاق كرة القدم النسائية.