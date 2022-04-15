شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم الخميس 14 / 4 / 2022، حيث أقيمت 3 مباريات ضمن الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

انتزع مصر المقاصة نقطة ثمينة من مضيفه المقاولون العرب، بعدما تعادل في الوقت القاتل مع المقاولون بهدف لمثله، خلال مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم المقاولون أولاً عن طريق مامادو نياس مهاجم الذئاب في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل إسلام زيادة للمقاصة في الدقيقة 95.

بهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 12 في المركز الـ 15، كما رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

تعادل طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

افتتح التسجيل لإنبى لنيجيري دينوبيتر في الدقيقة 25 بعدما نجح في استغلال خطأ من مدافع طلائع الجيش مصطفى الزناري في التعامل مع الكرة ثم سددها مهاجم إنبى بسهولة من داخل منطقة الجزاء لتسكن مرمى محمد بسام.

ونجح محمد جابر لاعب طلائع طلائع الجيش في إدراك التعادل لفريقه في 83 من جملة فنية رائعة انتهت باستقبال محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى هدف التعادل.

بهذه النتيجة وصل طلائع الجيش إلى النقطة 15 في المركز 11 بترتيب جدول الدورى العام، بعد أن لعب 14 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 13 هدفا.

بينما وصل إنبى إلى النقطة 16 فى المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام من 14 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى فى الدقيقة 5 عقب استغلال كرة عرضية من زميله عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى بالدقيقة 65 عقب مهارة فردية للاعب وتسديدة قوية على مرمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما حصد فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما جاء فى المركز الثانى فريق الاهلى برصيد 31 نقطة و حصد المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 29 نقطة و فى المركز الرابع فريق سموحة برصيد 23 نقطة .



