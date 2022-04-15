شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن والحاوي وهانى فى قائمة الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏دخلت معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة ‏مساء غد السبت في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة ومحمود وحيد، وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر، ‏وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير، وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان.

وأدى الأهلي مرانه أمس الخميس على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، ‏المدير ‏الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية ‏الخاصة ‏بمباراة الرجاء.‏

وخاض الأهلي فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق ‏تدريبات ‏خططية.‏ وشهد مران الأهلي مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد ‏انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد ‏مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي ‏اشتمل على تدريبات استشفائية.‏

المؤتمر الصحفي

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص ‏بمباراة الرجاء المغربي، ‏الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام.‏

ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن ‏رؤيتهما ‏للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.‏

المران الختامي

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الجمعة على ملعب ‏التتش ‏بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.‏

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للقواعد ‏المنظمة ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏ فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب ‏الأهلي ‏we‏ السلام.‏