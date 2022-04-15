شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: حزين على ضياع الفوز أمام الاتحاد وحذرت اللاعبين من خطورة ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، عقب التعادل مع الاتحاد السكندرى قائلا: "حزين لعدم الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وكانت مباراة صعبة للغاية، وكنا الأقرب للفوز وأضعنا ثلاثة فرص محققة أمام مرمي الاتحاد السكندري كانت كفيلة بتحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة في الترتيب".

وأوضح خالد جلال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة قائلا: "بين شوطي اللقاء طالبت اللاعبين بضرورة إضافة هدف ثان لتأمين الفوز، وأكدت على عدم إعطاء أحمد عادل ميسي وإبراهيم حسن لاعبى فريق الاتحاد السكندرى المساحة بسبب قوتهما الهجومية، وسنبدأ التحضير على الفور لمباراة إيسترن كومباني وغلق صفحة مباراة الاتحاد".

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة البنك الأهلى والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق المهاجم ناصر منسى فى الدقيقة 5 عقب استغلال كرة عرضية من زميله عاصم صلاح لتسكن شباك الحارس محمد عبد المنصف، بينما جاء هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندرى بالدقيقة 65 عقب مهارة فردية للاعب وتسديدة قوية على مرمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما حصد فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 15 نقطة.