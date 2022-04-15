شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد الرازق حكما للمحلة والجونة وطارق مجدي لسيراميكا وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح مباراة غزل المحلة والجونة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة في الجولة الـ14 للدوري الممتاز إلى الحكم وليد عبد الرازق، يعاونه كل من أحمد لطفي وأحمد عادل عبد الفتاح وأحمد حمدي، ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد صالح مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة سيراميكا وفيوتشر كل من طارق مجدي، ويعاونه كل من أحمد عبد الغني وعماد العقاد ومحمد يوسف، ومصطفى عثمان حكم فيديو وإبراهيم محجوب مساعد حكم فيديو.

وأعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التى تخوض مباراة الجونة اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على استاد المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.

وجاءت القائمة تضم كلا من:

فى حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمد "الحضري".

في خط الدفاع: محمد فتح الله "كماتشو"، هاني عادل، أحمد السيد، خالد سامي، السيد الشبراوي، محمد "بازوكا"، إيهاب سمير، مصطفى العش، معاذ الحناوي.

في خط الوسط: هشام بلحة، أحمد الشيخ، إبراهيما كونيه، باولن فوافي، وليد مصطفى، حميد ماو، أحمد النادري.

في الهجوم: عبده يحيى، عبدالرحمن "أجويرو".